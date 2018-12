Scoperta discarica abusiva a Tufino

(ANSA) - NAPOLI, 4 DIC - Un'area recintata di tremila metri quadri in cui erano stoccate oltre 400 tonnellate di rifiuti speciali è stata scoperta e sequestrata dalla Gdf a Tufino (Napoli). I militari della compagnia di Nola hanno sorpreso in flagranza un uomo che scaricava nell'area dei rifiuti speciali ed è stato denunciato. Salgono così a 12 le discariche abusive scoperte quest'anno dalle Fiamme gialle nolane, per una superficie complessiva di oltre 26mila metri quadri.