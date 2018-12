Natale, ecco messaggi in Galleria Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 4 DIC - 'Caro Babbo Natale quest'anno....dammi 'na gioia'. E' la richiesta secca che un napoletano, come molti altri, ha affidato a uno dei bigliettini attaccati sui rami del tradizionale albero allestito in Galleria Umberto. Il grande abete, in passato oggetto di ripetuti furti, è addobbato, in pratica, solo dalle decine di fogli, preghiere e richieste di vario genere rivolte a Babbo Natale.

C'e' chi chiede ''un po' più di sale in zucca per evitare altri errori'' o chi, lontano dallo spirito natalizio, invoca ''di far passare un guaio a chi non ricambia il mio amore". "Appicialo (dagli fuoco ndr)", è l'invocazione di una innamorata non corrisposta: ''Caro Babbo Natale, ci siamo capiti! Non fare scherzi''.

Tra esami da superare e amori da recuperare c'è anche la richiesta di una ragazzina che, disposta a concedergli tutto il tempo necessario, scrive: ''Caro Babbo Natale, non ora, non domani, non tra un mese..vorrei la felicità e la libertà di mio padre per stare bene e recuperare il tempo perso''.