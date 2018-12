Coppa Italia: Benevento-Cittadella 1-0

(ANSA) - BENEVENTO, 4 DIC - Battendo per 1 a 0 il Cittadella il Benevento approda agli ottavi di Coppa Italia; affronterà l'Inter a metà gennaio. Nel primo quarto d'ora è il Cittadella a fare la partita, spesso avanzando sull'out di sinistra con Ghiringhelli, tra i più attivi ad inizio gara, ma Finotto e Scappini sono imprecisi negli ultimi sedici metri. Ospiti che reclamano un calcio di rigore al decimo per un presunto tocco con il braccio di Volta che, in scivolata, devia con la mano, ma l'arbitro lascia correre. Il primo squillo del Benevento arriva dalla testa del solito Coda che prova ad impensierire Maniero ma il suo tiro finisce largo. A inizio ripresa è Ricci a sfiorare il gol da ottima posizione su suggerimento di Tello. Col passare dei minuti le azioni latitano, ma al 32' il neoentrato Bandinelli porta i suoi avanti: ottimo recupero palla e tocco per Asencio con lo spagnolo che firma l'assist per il vantaggio dei padroni di casa.