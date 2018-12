Universiadi: siglato contratto con Costa

(ANSA) NAPOLI, 3 DIC - Il commissario per le Universiadi Napoli 2019 Gianluca Basile, e il direttore generale di Costa Crociere Neal Palomba, hanno firmato il contratto per la nave da crociera della compagnia di navigazione che farà parte del villaggio atleti dei giochi universitari in programma l'estate prossima a Napoli. La Costa Victoria sarà ormeggiata alla Stazione Marittima di Napoli dal 28 giugno al 16 luglio 2019 e ospiterà a bordo circa duemila atleti universitari, completando così, con l'altra nave della Msc già messa sotto contratto, il villaggio 'galleggiante' delle Universiadi, una novità assoluta nel campo delle grandi manifestazioni sportive. La nave completa così il villaggio atleti che potrà contare anche sui campus universitari di Fisciano, in provincia di Salerno, e Pozzuoli (Napoli), oltre che di alcuni alberghi a Salerno, Caserta e Napoli. "Si conclude per noi una fase fondamentale, con il completamento dell'accoglienza su Napoli per gli atleti" afferma il commissario per le Universiadi Gianluca Basile.