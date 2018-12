Natale: de Magistris, Napoli 'esplode' di cultura e turismo

(ANSA) - NAPOLI, 2 DIC - La città di Napoli "esplode di cultura, turismo e partecipazione popolare". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che nel pomeriggio, insieme con l'assessore Ciro Borriello e il presidente della IV Municipalità Perrella, è stato in via San Gregorio Armeno, la famosa via dei presepi di Napoli, per l'accensione delle luminarie.

"Sono molto soddisfatto quest'anno, - ha detto ancora il primo cittadino - più degli anni scorsi: c'è stata una grande intesa già da settembre, tra tanti operatori economici, commercianti, associazioni e, ovviamente, il Comune, tutti insieme per superare i 20 chilometri di strade della città da illuminare". De Magistris ha anche voluto ricordare che l'economia della città, "si consolida sempre più", un risultato frutto, "di tanto lavoro e tanta energia. Siamo contenti e lavoriamo ogni giorno per garantire maggiori servizi per la nostra città, come meritano i napoletani e i turisti". Il clima di festa, a San Gregorio Armeno, è stato solo per qualche momento offuscato da una lite tra due persone che ha generato un pò di confusione tra la folla. (ANSA).