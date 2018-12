Fumo,Ps porta in strada anziana disabile

(ANSA) - NAPOLI, 2 DIC - Una disabile di 86 anni e suo figlio, rimasti bloccati nei rispettivi appartamenti per l'eccesso di fumo causato da un incendio al piano sottostante, sono stati raggiunti e portati in strada dai poliziotti. É accaduto ieri sera in Corso Italia, nel quartiere di Secondigliano, a Napoli.

Secondo quanto è stato accertato, a causa del cattivo funzionamento di un fornellino è divampato un incendio in una abitazione al quarto piano di una palazzina abitata da una donna di 59 anni. Le fiamme hanno interessato la cucina, il corridoio e l'ingresso sprigionando un fumo denso che ha impedito agli abitanti delle unità immobiliari del piano superiore di abbandonare l'edificio. L'intervento degli agenti di polizia ha consentito alla donna ed al figlio di raggiungere la strada dove la disabile è stata curata per le inalazioni di fumo.