Stop antimafia, protesta nel Cardarelli

(ANSA) - NAPOLI, 1 DIC - Un folto gruppo di operai della ditta American Laundry Ospedalieri spa a cui è stata revocata la certificazione antimafia e, di conseguenza, anche la possibilità di poter lavorare per la pubblica amministrazione, è salito sul tetto di una struttura dell'ospedale Cardarelli di Napoli per protestare. I dipendenti della ditta, che si occupa, tra l'altro, della sanificazione, lavaggio e sterilizzazione di materiale tessile e materasseria per il settore sanitario, hanno esposto uno striscione per attirare l'attenzione dell'opinione pubblica sul rischio di poter perdere il lavoro ed hanno minacciato di lanciarsi nel vuoto. Complessivamente i manifestanti erano una ottantina, alcuni dei quali hanno anche ostacolato la viabilità interna sui viali del nosocomio alle ambulanze che si occupano del trasporto degli infermi tra le strutture.

Dopo l'intervento della polizia, una delegazione di lavoratori ha ottenuto di essere ricevuta in Prefettura. (ANSA).