Napoli Eden, di Luggo dall'arte al film

(ANSA) - NAPOLI, 1 DIC - Sono partite le riprese del docu-film 'Napoli Eden' racconto del percorso dell'artista Annalaura di Luggo, la regia è di Bruno Colella, la fotografia di Blasco Giurato, le musiche Eugenio Bennato. Set nel centro storico, in particolare nei Quartieri Spagnoli, ed anche in Piazza del Plebiscito con scene girate al 'concertone' per ventennale del 'Taranta power', con Bennato protagonista. Il film ha già una distribuzione internazionale grazie allainnovativa piattaforma Tatatu. La ricerca artistica della di Luggo, che svelerà il 7 dicembre 4 installazioni a Napoli, è orientata alla realizzazione di opere che modificano la percezione dello spazio attraverso tecniche e materiali diversi, dalla fotografia, al video alla scultura: con Napoli Eden, titolo del progetto a cura di Francesco Gallo Mazzeo per il Natale a Napoli, che sarà raccontato nel film, di Luggo si propone di sensibilizzare la collettività sul valore del riutilizzo consapevole di scarti in alluminio, elevati allo status di opere d'arte.