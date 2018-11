Gomorra da Napoli a Londra, il male

(ANSA) - NAPOLI, 30 NOV - Esterno notte, ha appena smesso di piovere nella realtà e nella finzione Napoli vista dal Vomero brilla come una pietra preziosa: Genny e Azzurra insieme, solidali come mai, girano una delle ultime scene della dodicesima e ultima puntata della quarta serie di Gomorra, si scambiano baci appassionati e promesse e la notizia è che sono ancora vivi. Nell'incontro con il cast al gran completo, nell'elegante ristorante che ospita la scena sul set agli sgoccioli per la serie che andrà in onda a marzo 2019 su Sky Atlantic, non si è saputo molto della trama della quarta stagione ma si è saputo comunque che non sarà l'ultima: ''stiamo già lavorando alla quinta'', dicono in coro Riccardo Tozzi di Cattleya (che la produce con Sky e Fandango in collaborazione con Beta Film) e Nils Hartmann responsabile delle produzioni originali di Sky. ''Questa sarà la stagione degli spaesamenti'', spiega Tozzi. Genny, ''si deve adeguare ad un nuovo modello di male'', dice Salvatore Esposito e lo vedremo a Londra.