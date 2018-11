Sud: Mcl, fuga cervelli ma anche operai

(ANSA) - NAPOLI, 29 NOV - "La speranza è un tema importantissimo e il segnale della disillusione dei giovani è legato a una cosa che colpisce molto: se ne vanno ma non solo i cervelli, che è un danno per il Paese, ma se ne vanno anche persone che sono disponibili a tipi di lavori anche tecnici, manuali o industriali". Lo ha detto il presidente nazionale del Movimento cristiano lavoratori, Carlo Costalli, nella giornata inaugurale della II edizione della Active school jobs promossa dall'Mcl di Napoli insieme con l'Arcidiocesi. "Questo significa - ha aggiunto - che dal Sud del Paese se ne vanno anche quelli che hanno voglia di lavorare e che non aspettano certo il reddito di cittadinanza. I giovani del Sud non hanno bisogno di pratiche assistenzialiste. Il Sud ha bisogno di opere, infrastrutture, centro di ricerca efficienti". "Si deve partire - ha sottolineato Michele Cutolo, presidente provinciale di Mcl Napoli - da queste iniziative che sensibilizzano i giovani, disorientati sempre più in una società frastornata".