Orrico, interesse è paziente al centro

(ANSA) - NAPOLI, 29 NOV - "Il paziente è al centro, ciò che vogliamo è che le persone abbiano il massimo accesso possibile alle cure, qualsiasi essere siano". Lo ha detto Debora Orrico, Associate director external & Corporate communication di Teva, in occasione della presentazione del progetto "Monitoraggio civico delle farmacie ospedaliere. Focus sulla distribuzione dei farmaci", promosso da Cittadinanzattiva con il patrocinio della Sifo, e il sostegno di Teva, presentato oggi a Napoli in occasione della giornata di apertura del Congresso nazionale 2018 della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende sanitarie.

"Teva è un'azienda multinazionale farmaceutica - ha spiegato - facciamo farmaci equivalenti, farmaci innovativi. Avendo un portafoglio così ampio abbiamo a cuore l'interesse delle persone".

"E' quindi nostra volontà - ha sottolineato - fare in modo che le persone abbiano il massimo accesso possibile alle cure".