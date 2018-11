Ogni giorno su tomba padrone,addio Billy

(ANSA) - NAPOLI, 29 NOV - Andava ogni giorno al cimitero, dal suo padrone. Era solo, Billy. Ma da anni aveva una grande famiglia, un intero comune della Costiera Amalfitana, Vietri sul Mare, noto in tutto il mondo per gli artigiani ceramisti. Sì perché Billy era un cane randagio ma da quando il suo padrone era morto, era diventato il cane di quartiere: il prete lo accudiva in chiesa anche di notte, gli artigiani ceramisti gli fornivano il cibo. Qualche giorno fa Billy è morto ed ora tutto il comune vorrebbe fare qualcosa per lui. Qualcuno vorrebbe realizzare una targa, altri addirittura vorrebbero far costruire una statua.

Quando qualche giorno fa i cittadini di Vietri hanno visto che le sue condizioni di salute stavano peggiorando, subito c'è chi lo ha portato dal veterinario e lo ha accudito fino alla fine. Per lui, per il "cane di tutti", anche una piccola tomba.

La notizia della sua morte, per vecchiaia, ha fatto il giro dei social. Da qui la 'gara' per ricordarlo e per ricordare l'amore di un intero paese per lui.