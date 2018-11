Indagato ex generale dei Carabinieri

(ANSA) - NAPOLI, 29 NOV - Figura anche l'ex generale dei carabinieri Maurizio Scoppa, ex commissario straordinario pro tempore dell'Asl Napoli 1 Centro, nella lista dei 33 soggetti indagati dalla Procura di Napoli nell'ambito dell'inchiesta sulle presunte irregolarità nell'assegnazione degli appalti nella sanità napoletana. Scoppa, secondo gli inquirenti, tra la fine del 2011 e gli inizi del 2012, in concorso con altri indagati avrebbe ingiustamente differito la data di scadenza e poi fatto illegalmente subentrare, senza indire una gara di appalto, la ditta Vicamed riconducibile ai fratelli Vincenzo e Rosario dell'Accio, alla ditta Euromed, di Claudia Dell'Accio, sorella di Vincenzo e Rosario, nella fornitura di materiale urologico per gli ospedali dell'Asl Napoli 1 Centro.

Procedimento possibile, secondo le normative, soltanto in presenza di determinati requisiti che però non sarebbero stati riscontrati dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza partenopea, nel corso delle indagini.