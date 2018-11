Erri De Luca per biblioteca Casale

(ANSA) - CASERTA, 29 NOV - Primo scrittore a rispondere alla 'Chiamata alle Arti' per la prima Biblioteca di Casal di Principe, lo scrittore Erri De Luca sarà il 30 novembre nella cittadina del Casertano - al Teatro della Legalità alle 17 - una volta roccaforte di potenti clan camorristici, oggi quasi una "città laboratorio" dove si sta provando a chiudere definitivamente con il passato, anche sotto il profilo culturale, tra riutilizzo delle ville in pieno centro confiscate ai boss e iniziative come quella della biblioteca creata in Comune su esplicita richiesta di una bambina di 13 anni. Il "Grillo parlante", è questo il nome della biblioteca inaugurata nell'aprile scorso, che sta avendo enorme successo.

Già prima dell'inaugurazione, il comune di Solesino (Padova) inviò 1300 libri, poi negli ultimi mesi tanti privati cittadini hanno donato testi permettendo a Maria, la bimba di 13 anni la cui lettera diede una spinta all'apertura della biblioteca, e a tanti altri adolescenti di avere un posto in cui leggere e confrontarsi.