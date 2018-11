Champions: 3-1 a Stella Rossa, ok Napoli

(ANSA) NAPOLI, 28 NOV - Un Napoli bello e determinato doma 3-1 la Stella Rossa e resta in testa al girone di Champions, ma dovrà aspettare l'ultimo turno in casa del Liverpool per guadagnare la qualificazione, visto il successo del Psg sui reds. Ancelotti dopo lo stop con il Chievo, schiera il blocco Champions League, con Ruiz a centrocampo con Allan e Hamsik e con Maksimovic dietro a destra. Davanti i tre piccoletti Insigne-Mertens-Callejon. Il vantaggio arriva da corner battuto da Mertens: Maksimovic la spizza di testa in mezzo all'area dove sbuca Hamsik che la mette in rete. Gli azzurri trovano il raddoppio al 34' con Mertens. Nella ripresa dopo 6' arriva il terzo gol, firmato ancora da Mertens che sfrutta l'assist di Hamsik. Ma è da applausi 6' dopo anche l'assist di Marin che pesca Ben Nabouhane da solo in area per il 3-1. Nel finale il Napoli lascia l'iniziativa alla Stella Rossa senza mai tremare davvero. Azzurri in testa a quota 9, Psg a 7 e Liverpool a 6: ora tutto nel girone della morte si deciderà all'ultimo turno.