Ancelotti: Da ora sbagliato fare calcoli

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - "Non ho fatto alcun calcolo: se vincevamo 3-0 era meglio, anche se non cambiava molto. La realtà è che siamo in testa al girone: chi lo avrebbe detto? Dobbiamo preoccuparci, come devono preoccuparsi gli altri, anche il PSG: non è facile andare a Belgrado e vincere". Così Carlo Ancelotti, parlando a Sky Sport, commenta la vittoria del Napoli sulla Stella Rossa Belgrado, in Champions. "Il gol di Hamsik? Il calcio è davvero strano - ammette -. Ci hanno criticati, perché non segnava sui calci d'angolo: al primo tiro dalla bandierina ha segnato. Ad Alfield non avremo il nostro pubblico, ma abbiamo qualche risultato a disposizione. Però, guai a fare calcoli.

Questa città e questa squadra mi emozionano".