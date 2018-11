Agricoltura:Campania a Ue, no burocrazia

(ANSA) - NAPOLI, 28 NOV - "Il prossimo 3 dicembre verrà a Napoli il commissario europeo per l'Agricoltura Hogan e gli presenteremo un documento con le nostre idee sulla programmazione dei fondi europei per l'agricoltura 2021-2027".

Lo afferma Franco Alfieri, consigliere sull'agricoltura del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso della prima giornata del Forum Economia Cirolare e Sostenibile, organizzato da Anea (Agenzia Napoletana Energia e Ambiente).

Davanti a una platea di circa 100 imprenditori agricoli, Alfieri ha spiegato: "Le nuove regole vanno modificate nel senso della sburocratizzazione. Nel prossimo settennato c'è poi un'accentuazione della centralizzazione delle politiche agricole che vede le Regioni arretrare rispetto all'attuale organizzazione. In più c'è una sottrazione di fondi per l'ambiente che dovrebbero invece essere previsti nel Psr: ci auguriamo che l'Europa aggiusti il tiro".