Sopralluogo delegazioni a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 27 NOV - "E' molto importante per il comitato organizzatore avere il giudizio delle delegazioni sull'avanzamento e anche per loro, per poter preparare al meglio le squadre che verranno". Così Marc Vandenplas, direttore della Fisu per le Universiadi di Napoli 2019, sottolinea l'importanza della visita di due giorni delle delegazioni di alcuni Paesi in vista dei giochi del prossimo anno. "La Fisu - ha spiegato Vandenplas - è vicina al comitato organizzatore italiano. Noi li possiamo guidare ma la reazione indicativa è quella delle delegazioni, per questo stanno visitando gli impianti e gli alloggi, anche se sappiamo tutti che sullo sport nessuno deve insegnare nulla all'Italia.

L'impressione è stata buona, ci sono delle piccole perplessità sugli alloggi in particolare per le distanze di alcuni alberghi e gli impianti che riguardano soprattutto i capi delle squadre e i medici. Ma alla fine l'importante è che funzionino i Giochi e quindi ci sarà capacità di adattamento da parte di tutti".