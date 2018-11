Si spaccia per amico per evitare multe

(ANSA) - NAPOLI, 27 NOV - Non aveva mai ottenuto la patente di guida e, per ovviare a ciò, aveva pensato di sostituirsi a quello che era un compagno di scuola, al fine di eludere eventuali contravvenzioni e sanzioni nel corso dei controlli della Polizia Stradale.

A scoprire quanto architettato da un giovane 26enne sono stati gli agenti della Polizia Stradale di Fuorigrotta, a Napoli che lo hanno denunciato.

Sorpreso dai poliziotti per ben tre volte, nell'ambito di un controllo in tangenziale, infatti, il 26enne nelle medesime circostanze, fingendo di aver dimenticato a casa la patente di guida, aveva declinato le generalità di quello che era il suo compagno di classe, avallato dalle dichiarazioni della fidanzata che garantiva per lui, esibendo il suo documento di identità.

Quando la vittima si è vista recapitare a casa diversi verbali per infrazioni al codice della strada, che ovviamente disconosceva sono scattate le indagini della Polizia Stradale che hanno portato all'identificazione del vero trasgressore.