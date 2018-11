Parroco dai Di Maio, sono sereni

(ANSA) - POMIGLIANO D'ARCO (NAPOLI), 27 NOV - ''Sono convinto della buona fede di Antonio. E' sereno, e non credo abbia davvero fatto quello di cui lo accusano''. Una visita anticipata quella di don Peppino Gambardella, che oggi aveva annunciato di voler portare nei prossimi giorni la propria vicinanza spirituale ad Antonio e Paolina, papà e mamma del ministro del Lavoro, Luigi Di Maio. Il parroco si è recato nell'abitazione della famiglia del vicepremier senza farsi notare dai cronisti presenti, ed una volta fuori ha raccontato all'Ansa il ''clima di serenità'' che ha riscontrato in casa.

''Ho deciso di anticiparmi - spiega il parroco - per poter stare vicino ai miei parrocchiani in questo momento difficile.

Ed ho capito di non essermi sbagliato. Antonio, secondo la mia impressione, ha agito in buona fede, pressato dai tanti senza lavoro, e facendo lavorare per poco tempo anche chi ora lo accusa. Secondo me si tratta di tempi brevi, non di mesi o anni, e sono convinto che Antonio ha agito in piena buona fede''.