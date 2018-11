Card 15 euro per un anno al Mann

(ANSA) - NAPOLI, 26 NOV - Lo slogan è 'Che bellezza!', le immagini scelte quelle dei corpi perfetti delle statue classiche, la cifra invitante: 15 euro per visitare il Museo Archeologico Nazionale di Napoli tutto l'anno, mostre comprese.

Si chiama OpenMANN, disponibile dal 1 dicembre a un 'prezzo lancio', la card nominativa è una nuova scommessa del direttore Paolo Giulierini ''per consentire ai cittadini ed ai turisti di vivere il Museo quotidianamente''.

Il Mann, custode delle meraviglie pompeiane e farnesi, nell'ultimo triennio ha raddoppiato il numero dei visitatori e sono già oltre 550 mila gli ingressi nel 2018, cifra che segna un record assoluto (il 2017 si era chiuso a quota 529mila). Ma aumentare il pubblico probabilmente ancora si può, anche al di là delle venti domeniche gratuite che verranno. Dal 7 gennaio la card ordinaria avrà il costo di 25 euro; la versione young 'under 25' da 10 passerà a 13 euro; la family da 30 a 40 euro.