C.Metropolitana sostiene compostaggio

(ANSA) NAPOLI, 26 NOV - "La Città Metropolitana di Napoli nel varo del suo piano strategico sta valutando la possibilità di finanziare dei piccoli impianti di compostaggio". Lo annuncia Francesco Cascone, consigliere con delega all'ambiente della Città Metropolitana di Napoli introducendo uno dei temi che verranno affrontanti nel Forum Economia Circolare e Sostenibile organizzato da Anea (Agenzia Napoletana Energia e Ambiente) che si svolgerà il 28 e 29 novembre nella Sala del Capitolo del Complesso di San Domenico Maggiore a Napoli.

Il nuovo piano strategico della Città Metropolitana di Napoli, finanziato complessivamente per 400 milioni di euro, prevederà anche degli interventi in materia ambientale, rilanciando il ruolo dei piccoli Comuni per risolvere il problema del ciclo integrato dei rifiuti in Campania. "Sugli impianti di compostaggio - spiega Cascone - bisogna valutare le quantità di frazione umida da conferire, perché impianti grandi rischiano di non raggiungere quelle economie di scala necessarie".