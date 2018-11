Ugl, sagome in memoria morti bianche

(ANSA) - NAPOLI, 24 NOV - Il tour dell'UGL "Lavorare per Vivere" arriva a Napoli per ricordare le 1029 vittime sul lavoro del 2017. Altrettante sagome bianche sono state installate in piazza del Plebiscito: l'obiettivo è di sensibilizzare le Istituzioni e i cittadini affinché sia rispettato e garantito il diritto alla sicurezza sul lavoro.

"Nei primi 9 mesi del 2018 le morti sul lavoro ammontano a 834, l'8,5% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Solo in Campania si sono registrati 55 decessi, di cui 16 nella provincia di Napoli. Sono numeri imbarazzanti - commenta il segretario generale dell'Ugl, Paolo Capone - che devono far riflettere sulla necessità di un maggiore impegno istituzionale sul versante dei controlli sui luoghi di lavoro.

Dignità e sicurezza sul lavoro sono priorità per il Paese. Di qui, il bisogno di rispettare le norme e di diffondere la cultura della sicurezza tra i lavoratori. E', inoltre, opportuna un'adeguata formazione del personale".