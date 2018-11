Universiadi: 3 poli per Villaggio atleti

(ANSA) - NAPOLI, 23 NOV - Sarà organizzato su tre macro-poli il Villaggio Atleti per le Universiadi 2019: polo di Napoli al porto, e la sistemazione del Centro per i Servizi Medici nella Stazione Marittima, polo di Caserta e polo di Salerno. Il commissario straordinario Gianluca Basile, dg dell'Aru, oggi in Regione ha ricordato che saranno "circa 10mila gli atleti attesi insieme con gli allenatori e ci sono da ospitare più di mille arbitri negli hotel". "Per le navi che ospiteranno gli atleti a Napoli - ha sottolineato - l'aggiudicazione è stata conclusa due giorni fa. Gli hotel avranno importanza fondamentale soprattutto a Salerno e Caserta". Saranno circa 4mila gli atleti ospitati nel porto di Napoli a bordo della Msc Lirica e Costa Vittoria, circa 3000 tra atleti e arbitri in hotel situati a Caserta e a Salerno e circa 2000 atleti nelle residenze universitarie di Salerno e Napoli, attraverso l'accordo sottoscritto con l'Adisurc per 1500 posti letto nel campus universitario di Fisciano, nel Salernitano.