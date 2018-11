Tavolo in Regione con numero uno Fisu

(ANSA) - NAPOLI, 23 NOV - Un incontro della cabina di regia sulle Universiadi per fare il punto della situazione. A Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania, i vertici dell'agenzia per le Universiadi, in programma a Napoli nel prossimo mese di luglio 2019, hanno incontrato sindaci e rappresentanti dei Comuni interessati alla presenza di Raffaele Cantone, presidente dell'Anac, del commissario straordinario Gianluca Basile, direttore generale Aru 2019, di Oleg Matytsin, presidente Fisu, Lorenzo Lentini, a capo del Cusi, Sergio Roncelli, presidente Coni Campania, del vicepresidente della Giunta regionale Fulvio Bonvitcola.

Al centro dell'incontro la relazione sullo stato di attuazione degli interventi e l'aggiornamento del piano degli interventi sia dal punto di vista infrastrutturale sia per beni e servizi. (ANSA).