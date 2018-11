Cantone, 112 pareri di Anac su appalti

(ANSA) - NAPOLI, 23 NOV - "Sono stati 112 i pareri finora espressi dall'Anac sulle gare per le Universiadi e sono costanti i contatti con i tre uomini della Gdf che si sono occupati anche dell'Expo di Milano". Lo ha detto Raffaele Cantone, presidente dell'Anac, autorità nazionale anticorruzione, in occasione del tavolo di oggi con i vertici di Universiadi, Fisu, Coni, Cusi, enti locali e Regione Campania.

"Abbiamo seguito il percorso fase per fase - ha affermato Cantone - e devo dare atto che il commissario straordinario Basile ha messo in piedi uno staff che ha adottato soluzioni sempre corrette e in linea con le regole".

"Fare bene un appalto - ha sottolineato - fa guadagnare tempo perché non si va verso contenziosi. Dopo qualche difficoltà iniziale legata all'evento ora le cose stanno andando bene. Dopo le perplessità e le critiche del passato ora devo esprimere soddisfazione".

"Ci sono ancora altri appalti - ha concluso - ma quello più importante, delle navi per gli atleti, siamo riusciti a portarlo a casa".