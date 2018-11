Borrelli aggredito, due misure cautelari

(ANSA) - NAPOLI, 23 NOV - Due obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria sono stati notificati stamattina dalla polizia municipale di Napoli al titolare di un bar e a un parcheggiatore abusivo accusati di avere aggredito e rapinato il cellulare al consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli, il 30 giugno scorso.

Borrelli è stato picchiato dal titolare del bar, dal parcheggiatore abusivo e da alcuni dipendenti dell'esercizio commerciale perché sorpreso mentre stava filmando il forte rallentamento del traffico, su via Amerigo Vespucci, in prossimità del bar "Il Ciottolo", a causa della sosta selvaggia delle auto e anche a causa dell'arredo del bar, sistemato anche oltre i limiti del marciapiede. Borrelli venne affrontato e picchiato con calci e pugni, riportò lesioni guaribili in dieci giorni. Inoltre per impedire la diffusione del video, gli venne anche sottratto il cellulare che poi gli indagati furono costretti a consegnare agli agenti della Municipale, prima che potessero cancellare le immagini.