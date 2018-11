19enne affiliato al clan spara contro Cc

(ANSA) - NAPOLI, 23 NOV - Evade dai domiciliari e spara contro i carabinieri: arrestato nel Napoletano un 19enne ritenuto vicino alla camorra; obbligo di dimora e di firma anche per il nonno 60enne che lo ha aiutato a nascondere la pistola e che è considerato affiliato al clan camorristico dei "Verde" attivo a Sant'Antimo.

E' a Casandrino che i carabinieri della stazione di Grumo Nevano hanno notato durante un pattugliamento uno scooter senza targa sul quale sfrecciavano due ragazzi con volto coperto da scaldacollo. Alla vista dei militari i due sono fuggiti e il passeggero ha sparato un colpo di pistola contro l'auto colpendo il cofano. Scattate subito le ricerche dell'uomo, i carabinieri hanno fatto irruzione nella casa del nonno, che di solito il ragazzo frequenta, ed è lì che hanno trovato la pistola utilizzata. Qualche ora dopo, a Giugliano in Campania, i militari hanno arrestato il 19enne: avendo capito che i militari erano arrivati a lui e appreso che avevano arrestato il nonno si è consegnato in caserma.(ANSA).