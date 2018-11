Rifiuti, Benevento capoluogo 'riciclone'

(ANSA) - BENEVENTO, 22 NOV ? Con il 66,03% di raccolta differenziata, la città di Benevento si attesta al primo posto della classifica dei capoluoghi di provincia ?ricicloni? della Campania ed è l?unico capoluogo ad aver superato la fatidica quota del 65%.

E? quanto emerge dal ?Rapporto Comuni Ricicloni 2018? di Legambiente Campania presentato a Salerno. ?Si tratta di un dato significativo ? commenta il sindaco Clemente Mastella ? che premia lo sforzo che l?amministrazione comunale sta portando avanti assieme al nuovo management dell?ASIA per ridurre i costi e nello stesso tempo per ottimizzare il servizio. Basti pensare, infatti, che lo scorso anno la percentuale di raccolta differenziata della nostra città si attestava al 62,83%. In ogni caso ? aggiunge Mastella - continueremo a lavorare con impegno lungo la strada tracciata tant?è vero che a breve l?ASIA presenterà un nuovo piano di gestione che punterà al raggiungimento del 70% di raccolta differenziata nel prossimo triennio?.