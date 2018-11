Universiadi: sopralluogo al S.Paolo

(ANSA) - NAPOLI, 21 NOV - "Credo che per la prossima estate avremo un San Paolo di grande livello e di grande dignità per i servizi che offre agli spettatori. Siamo veramente molto soddisfatti di come vanno avanti i lavori. D'altra parte l'investimento è importante, con 23 milioni di euro in qualche caso si fanno stadi nuovi". Così il presidente della Campania Vincenzo De Luca, visibilmente soddisfatto, all'uscita dallo stadio San Paolo di Napoli dove ha partecipato a un sopralluogo sull'avanzamento dello stato dei lavori con il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis e il commissario per le Universiadi Gianluca Basile. Il nuovo impianto di illuminazione sarà inaugurato già domenica in occasione di Napoli-Chievo. "L'impianto di illuminazione completamente rinnovato - ha aggiunto il commissario per le Universiadi Gianluca Basile - è uno 'step' importante, stiamo lavorando sui bagni, sull'impianto audio-video e a breve passeremo anche ai sediolini". L'idea è di metterci mano a gennaio, durante la sosta del campionato.