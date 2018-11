Napoli: Corte Conti,sì a ricorso Comune

(ANSA) - NAPOLI, 21 NOV - Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti si sono espresse in modo favorevole sul bilancio del Comune di Napoli ed hanno sospeso gli effetti del blocco della spesa dell'ente fino alla decisione della Corte costituzionale a cui sono stati trasmessi gli atti per valutare la legittimità costituzionale dell'argomento relativo alla contabilizzazione del Fondo anticipazione di liquidità entro il Fondo crediti di dubbia esigibilità. Lo comunica una nota del Comune di Napoli.

La decisione è arrivata dopo oltre 5 ore di Camera di Consiglio.

Il 28 settembre scorso la Giunta comunale, guidata dal sindaco Luigi de Magistris, aveva dato mandato agli uffici comunali dell'Avvocatura di presentare ricorso contro la deliberazione della Corte dei Conti della Campania che, nello stesso mese, aveva dichiarato non in equilibrio il bilancio comunale 2018-2020 ordinando il blocco della spesa