Cibi e tavola Pompei in mostra al Mann

(ANSA) - NAPOLI, 21 NOV - Nell'anno del cibo italiano, con la mostra 'Res Rustica' torna visibile al pubblico dopo oltre un trentennio l'eccezionale collezione dei 'commestibili' del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, per la prima volta con un allestimento dedicato e la ricostruzione della tavola quotidiana di Pompei come doveva essere il giorno dell'eruzione e come raffigurata negli affreschi conservati al MANN. I reperti in mostra (fino a febbraio 2019) sono di 19 tipi, dalla vite all'olivo, dal fico al melograno, dai cereali ai legumi. Accanto alla tavola, una decina di affreschi pompeiani tutti da scoprire (provenienti dai depositi del MANN) con rappresentazioni di frutta, ortaggi e gli oggetti per la cucina: pentole, stampi, brocche, anfore per il vino, l'olio, il garum. Ed anche la celebre stadera di Pompei, piccole zappe e una falce. "Chiudiamo l'anno del cibo italiano voluto da MIBAC e MIPAAFT - spiega il direttore del MANN Paolo Giulierini - con una mostra dedicata alle radici della nostra ricchezza agro-alimentare".