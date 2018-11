Napoli: Adl, siamo un modello virtuoso

(ANSA) - NAPOLI, 19 NOV - "Siamo la diciannovesima squadra al mondo, non abbiamo debiti con le banche, siamo un modello virtuoso. Forse non riusciremo a battere la Juve, chi lo sa, ma con quel fatturato, dieci scudetti li avrei vinti anch'io. Noi spesso ci siamo andati molto vicini". Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a margine di un convegno a Napoli. Il patron azzurro ha approfondito anche la questione del San Paolo e i diversi rapporti con Regione e Comune: "Vedo una Regione molto attiva. Avevo detto che cambiare la pista era inutile, ho pregato il presidente di mettere a disposizione altri 15 milioni per i bagni e per i sediolini ed è avvenuto".

Sui rapporto con l'amministrazione de Magistris, De Laurentiis ha detto: "Il Comune mi chiede 1.8 mln all'anno e io non ho firmato la convenzione e sono andato a domanda individuale. Non ho firmato perché non mi sono stati restituiti i soldi dei tornelli. Mi sembra assurdo che il Comune non faccia mai i lavori".