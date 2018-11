Camion sorpreso a sversare da elicottero

(ANSA) - NAPOLI, 19 NOV - Un camion che stava sversando rifiuti, in particolare residui di plastica e tubi di irrigazione, all'interno di una fattoria è stato sorpreso da un elicottero del 7° Nucleo Carabinieri di Pontecagnano (Salerno), di rientro da una missione di volo nella vicina Capaccio. L'equipaggio ha effettuato un atterraggio nei pressi del fabbricato e bloccato il conducente dell'autocarro che - a seguito del successivo intervento dei Carabinieri del NOE di Salerno e della compagnia del luogo - è stato denunciato per illecito sversamento di rifiuti speciali non pericolosi.

Sequestrato il mezzo pesante, intestato a un'azienda operante nel settore del recupero dei rifiuti, la cui titolare è stata inoltre denunciata per il medesimo reato.