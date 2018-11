Voragine a Napoli,sgomberate 40 famiglie

(ANSA) - NAPOLI, 18 NOV - Una quarantina di famiglie sono state sgomberate in via precauzionale dalle proprie abitazioni a Napoli dopo che una voragine si è aperta nella notte in una strada del quartiere Montesanto. Già ieri, Vigili del Fuoco e Protezione civile avevano effettuato una serie di controlli poiché in uno dei fabbricati erano stati segnalati dei piccoli cedimenti. Al termine delle verifiche si era deciso di non evacuare gli stabili ma stanotte si è aperta la voragine. Non si segnalano danni a persone. Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco, Protezione civile comunale, operai dell'azienda che si occupa della gestione dell'acqua, Polizia e Vigili Urbani.