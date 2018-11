Cri:asse Campania-Kyrgyzstan per deboli

(ANSA) - NAPOLI, 17 NOV - Una delegazione della Mezzaluna Rossa del Kyrgyzstan, con il presidente Azamat Baialinov, è in visita alla Croce Rossa Italiana di Napoli, nell'ambito di un progetto di formazione. La delegazione è stata accolta dal presidente del Comitato regionale Campania della Cri, Giovanni Addis e da alcuni rappresentanti dei volontari del soccorso, delle infermiere volontarie e del Corpo militare della Cri.

Un progetto che parte da lontano, come ha spiegato Azamat Baialinov, ovvero dal 2000 quando sono stati avviati alcuni programmi "che ci hanno portato in Italia". "Il primo scambio è avvenuto per un progetto legato a Villa Maraini di Roma per la tutela delle persone vulnerabili", ha aggiunto Baialinov spiegando che successivamente è stato previsto uno scambio anche con i comitati regionali della Cri. Soddisfazione per lo svolgimento delle attività è stato espressa anche dal presidente campano della Cri, Giovanni Addis.