Brasile-Uruguay 1-0, Neymar su rigore

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Amichevole di lusso a Londra fra il Brasile di Neymar e l'Uruguay di Suarez e Cavani. All'Emirate Stadium si è visto grande spettacolo, protagonisti anche tanti giocatori 'italiani' dallo juventino Douglas Costa al milanista Laxalt, dal'altro bianconero Bentancur all'interista Vecino. Ha vinto la formazione verdeoro, con un gol segnato su rigore da Neymar a poco meno di 15minuti dal termine della partita. Nella squadra di Tite ha fatto il suo debutto anche il 'napoletano' Allan che da tempo aspettava una convocazione con la nazionale brasiliana, finalmente arrivata dopo anni di prestazioni di altissimo livello con la maglia del Napoli. Per i due tecnici Tite e Tabarez è stata una partita utile soprattutto per fare esperimenti e provare soluzioni nuove, anche alla luce dei numerosi giocatori indisponibili per infortuni vari. Per Neymar il gol che ha regalato la vittoria ai suoi è anche il suo 60mo centro con la nazionale brasiliana. Il fuoriclasse si avvicina sempre più a Zico, terzo marcatore verdeoro di tutti i tempi, che di gol ne ha fatti 66.(ANSA).