Terra dei fuochi, lunedì Conte a Caserta

(ANSA) - NAPOLI, 16 NOV - Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lunedì 19 novembre sarà in Prefettura a Caserta.

Alle 15:45 firmerà un "Protocollo d'intesa per un'azione urgente nella Terra dei fuochi".

"Lunedì saremo nella Terra dei fuochi, affronteremo il problema in modo organico, ne avrete di nuove", ha annunciato il premier incontrando i giornalisti fuori da Palazzo Chigi.

Il documento sarà sottoscritto anche dal ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, dal Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, dal ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, dal ministro per il Sud, Barbara Lezzi, dal sottosegretario al ministero della Salute, Armando Bartolazzi, dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dal prefetto di Caserta, Raffale Ruberto e di Napoli, Carmela Pagano. A seguire il Presidente del Consiglio e i ministri incontreranno la stampa.