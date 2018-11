Rogo in galleria Fs, 5 operai feriti

(ANSA) - NAPOLI, 16 NOV - Cinque operai sono rimasti feriti a causa di un incendio scoppiato nella galleria Santa Lucia della linea ferroviaria Napoli-Salerno, nel tratto che va da Nocera Inferiore e il capoluogo salernitano. L'incendio, scoppiato la scorsa notte, sarebbe stato innescato dall'eplosione di una bombola, mentre erano in corso lavori di manutenzione. La circolazione dei treni è stata sospesa. Sono intervenuti i vigili del fuoco. Le fiamme hanno coinvolto un mezzo della ditta Salcef che lavora per conto di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ferendo i 5 operai che sono stati soccorsi dal 118. Uno sarebbe grave. La circolazione dei treni tra Salerno e Bivio Santa Lucia è sospesa. I treni Salerno - Caserta sono garantiti da bus che vengono impiegati anche tra Salerno e Nocera Inferiore, a integrazione del servizio metropolitano Salerno - Napoli Campi Flegrei. Gli Intercity percorrono l'itinerario alternativo via Cava dé Tirreni mentre i convogli ad Alta Velocità avranno origine o fine corsa a Napoli Centrale.