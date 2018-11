Rifiuti:Asia,a ottobre differenziata 38%

(ANSA) - NAPOLI, 16 NOV - Nel mese di ottobre la raccolta differenziata a Napoli ha raggiunto il 38%. "Un valore storico per la Città di Napoli - si sottolinea nella nota diffusa da Asia, l'azienda che gestisce la raccolta rifiuti nel capoluogo partenopeo - ulteriormente straordinario se si pensa alle forti criticità che si stanno registrando in questi mesi in Campania in riferimento alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti urbani, sia differenziati che indifferenziati. Il risultato raggiunto conferma l'impegno di Asia e dei cittadini di Napoli nel voler proseguire sulla strada della raccolta differenziata". "Dai dati in possesso di Asia - relativi alla raccolta differenziata nei vari quartieri di Napoli - si evince che il miglioramento percentuale di raccolta differenziata è pressoché uniforme, e questo a dimostrazione della crescente consapevolezza dei cittadini nell'eseguire una corretta differenziazione dei rifiuti".