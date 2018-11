Focus sicurezza a Napoli,mafie e rifiuti

(ANSA) - NAPOLI, 16 NOV - "Sulla questione dei "roghi tossici in Campania lo Stato deve intervenire in modo muscolare. E' arrivato il momento di dire mo' basta, per dirla in napoletano".

Il ministro dell'ambiente Sergio Costa è netto nell'affrontare il tema dei roghi tossici appiccati dalla criminalità organizzata in Campania. Lo fa nell'ambito della prima delle tre giornate su "Sicurezza e Legalità", organizzate a Napoli dalla Regione Campania insieme all'Eurispes e alle Direzione Nazionale Antimafia. Sul tappeto tutti i temi della sicurezza ma il più forte è quello legato ai rifiuti, visto che la situazione campana resta precaria.

Il governatore campano Vincenzo De Luca invita tutti a "non fare ammuina sui rifiuti", ma ricorda anche che la sicurezza è un concetto più ampio che "riguarda la vita delle persone in un momento in cui molti sono pronti a una limitazione della libertà personale pur di averla".