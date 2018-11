Fico, mai altri inceneritori in Campania

(ANSA) - NAPOLI, 16 NOV - "É uno schiaffo forte a questa città e a questa Regione arrivare qui e dire che ci vuole un termovalorizzatore a provincia dopo le lotte che sono state fatte e dopo l'avanzamento delle nuove tecnologie". Così il presidente della Camera Roberto Fico commentando le parole di Salvini. "Ve lo assicuro, non si farà neanche un inceneritore in più ma molti più impianti di compostaggio per la frazione umida dei rifiuti solidi urbani, più differenziata e più impianti di trattamento meccanico manuale dove si ricicla il tutto".

"Non mi piace che si arrivi qui e si dica al sindaco di Napoli di mangiarsi i rifiuti", ha aggiunto, "è il sindaco della Capitale del Sud Italia, capitale fondamentale del Mediterraneo". Infine, il presidente della Camera, spezza una lancia in favore dei centri sociali: "Non mi piace che si parli dei centri sociali come quattro scemi...hanno cercato di sviluppare un valore aggiunto sul territorio stando vicino alle persone che sono in difficoltà". (ANSA).