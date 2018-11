Salvini a Napoli per comitato ordine pubblico. Tensione a sit-in, giovane colpito

Il ministro degli Interni Matteo Salvini è giunto nella Prefettura di Napoli dove presiederà la riunione del comitato per l' ordine pubblico e la sicurezza.

Salvini, lo scorso 2 ottobre, nel corso della sua prima visita da ministro in città promise che sarebbe tornato dopo un mese proprio per il Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza. "Ne presiederò uno al mese - affermò - conto di tornare avendo già qualche risultato". Prima del comitato, il cui inizio è previsto alle dieci, il ministro dovrebbe incontrare alcuni preti della città.

Tensione a sit-in, giovane colpito - Il gruppo di manifestanti del centro sociale Insurgencia in piazza a Napoli contro la visita del ministro Salvini ha tentato di forzare il blocco della Polizia all'interno della Galleria Umberto, a pochi metri dalla Prefettura dove è in corso il comitato per l'ordine pubblico con il vice premier. Gli agenti li hanno respinti con una carica di alleggerimento. Momenti di tensione e uno dei giovani è stato colpito con un manganello alla testa: per lui una ferita dalla quale è fuoriuscito del sangue.