Polizia scopre armi e 2,5 chili di droga

(ANSA) - NAPOLI, 15 NOV - Un appartamento vero e proprio nascondiglio di armi, cartucce e droga, nel cuore Quartieri Spagnoli, a Napoli, è stato scoperto dalla Polizia di Stato grazie ai rafforzati servizi di controllo del territorio. Un uomo di 29 anni è stato arrestato dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale con l'accusa di detenzione di armi e munizionamento clandestino, detenzione e ricettazione di armi, detenzione illegale di cartucce, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti sono intervenuti in un appartamento abitato dall'uomo, dove hanno scoperto le armi e la droga. In un mobile ad incasso c'erano una pistola con marchio e matricola punzonati, una pistola Smith & Wesson completa di caricatore con 10 cartucce, 43 cartucce, droga, in particolare cocaina, eroina, hashish, marijuana e pasticche di colore rosa, per un peso complessivo di 2 chili e mezzo. Sequestrato anche materiale per il confezionamento della droga: bilancini di precisione, bustine di cellophane, carta stagnola.(ANSA).