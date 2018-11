Imprese: insediata Giunta Cciaa Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 15 NOV - Si è insediata la Giunta della Camera di Commercio di Napoli che affiancherà il lavoro del neo presidente Ciro Fiola. Vicepresidente è Fabrizio Luongo (Casartigiani Napoli), Salvatore Loffreda direttore regionale campano di Coldiretti, Antonino Della Notte, imprenditore del turismo e presidente Aicast, Gianluigi de Gregorio, presidente della cooperazione Agci, Angelo Fornaro industriale del comparto aeronautico, Liliana Langella, già vice presidente della Federazione italiana tabaccai. "Partiremo in quinta - afferma Fiola - Domani è già in programma un incontro con il segretario generale".

"E' una Giunta che non ci rappresenta". Così Acen, Claai Napoli, Cna Napoli, Confartigianato Napoli, Confcommercio/Fit, Confesercenti Napoli, Fai, Unione degli industriali di Napoli commentano la nuova Giunta. "Le nostre Associazioni - si legge in una nota - hanno confermato la posizione di dissenso già espressa in occasione dell'elezione e dell'insediamento del presidente e del nuovo Consiglio camerale".