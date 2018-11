Natale a Eboli, una festa in rosa

(ANSA) - EBOLI (SALERNO), 14 NOV - Al via il 20 novembre, ricorrenza del copatrono san Berniero, il programma di appuntamenti per il Natale a Eboli, edizione 2018. Il calendario, presentato oggi, prevede una sessantina di iniziative: in primo piano gli spettacoli (Ascanio Celestini di scena il 20 novembre, poi il concerto di Cesare Cremonini al Palasele e Carlo Buccirosso sul palcoscenico del teatro comunale) ma anche la riscoperta di tradizioni e beni culturali, con la "Via dell'Arte" che si aprirà nel centro storico, in corso Garibaldi, con tante botteghe artigianali. Anticipata al primo dicembre l'accensione delle luminarie e del grande albero di Natale in piazza. E poi mercatini di Natale, il villaggio dei bambini, un trenino per esplorare la città vestita a festa. Il tutto con un logo di colore rosa: "E' un dedicato alle donne, alla speranza, alla pace. Avremo anche percorsi a forma di cuore, nel segno di un amore condiviso", spiega il sindaco Massimo Cariello.