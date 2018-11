Insigne, scudetto è dura ma non molliamo

(ANSA) - FIRENZE, 14 NOV - "Davanti c'è una squadra come la Juve che corre ed ha una grande rosa, sappiamo che è difficile ma come ogni anno ci proveremo fino all'ultimo, Napoli ha bisogno di vincere qualcosa". E' quanto ha dichiarato Lorenzo Insigne aprendo una parentesi sul campionato che, a quasi un terzo del cammino, vede i bianconeri in testa e i partenopei subito dietro. Tra gli obiettivi di questo Napoli, però, ha sottolineato l'attaccante, c'è anche quello di restare in Champions il più a lungo possibile: "Ho parlato in questi giorni con Verratti, gli ho detto che cercheremo di dare del filo da torcere fino all'ultimo. Nessuno aveva fiducia nel Napoli dopo il sorteggio del girone ma Ancelotti ci ha portato la sua grande esperienza di Champions e questo ci ha trasmesso tanta fiducia".