De Falco, io coerente. Espulso?Non credo

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "Non cerco protagonismo, non ho votato con le opposizioni, il 25.10 è il mio emendamento, è uguale": così il senatore M5S Gregorio De Falco, che ieri ha mandato sotto la maggioranza in Commissione sul dl Genova, risponde a il Fatto Quotidiano.it e Repubblica.it. Di Maio dice che lo fate per i soldi. "Zemeckis, ritorno al futuro - risponde - ne parliamo tra qualche ora". "Restituire i soldi? Devo fare i rendiconti. Ci mancherebbe. Continuo a restituire come sempre perché sono coerente, non dissidente. Se temo l'espulsione? Credo proprio di no anche perché nessuno mi ha fatto sapere nulla".