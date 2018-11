Scuola chiusa, sit-in mamme, traffico ko

(ANSA) - NAPOLI, 12 NOV -Un sit-in di protesta dei genitori degli alunni della scuola Dante Alighieri di piazza Carlo III a Napoli ha registrato oggi momenti di tensione. L'edificio scolastico, nelle scorse settimane, in seguito all'ondata di maltempo, ha subito dei danni e per questo motivo, dicono alcune mamme, le attività scolastiche sono state interdette. Nella mattinata di oggi un centinaio di persone, per la maggior parte donne, ha inscenato un sit in di protesta bloccando anche il traffico lungo l'antistante piazza Carlo III con ripercussioni anche sul traffico autostradale.

L'intervento della polizia ha consentito di liberare la sede stradale anche se le mamme lamentano di essere state rimosse di peso; dalla Questura, si sottolinea che i manifestanti sono stati sospinti verso il margine della carreggiata per porre fine al blocco stradale. La scuola potrebbe riaprire nei prossimi giorni. In seguito alla manifestazione i disagi per il traffico sono stati gravissimi in tutta la zona.