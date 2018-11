Droga e soldi in casa, preso da polizia

(ANSA) - NAPOLI, 10 NOV - Nella sua abitazione gli agenti della polizia di Stato hanno rinvenuto circa un chilogrammo di hascisc oltre alla somma di circa 42mila euro in contanti. Cosi' per un 29enne di Torre del Greco, è scattato l'arresto con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

I poliziotti da qualche giorno stavano seguendo gli spostamenti del 29enne. Quindi lo hanno fermato per un controllo trovandolo in possesso di alcune dosi di cocaina. In una successiva perquisizione domiciliare gli investigatori hanno rinvenuto l'hascisc e la somma di denaro.

In un altro locale, infine, sono stati trovati circa due chili di marijuana. Il giovane è stato condotto nel carcere di Poggioreale.